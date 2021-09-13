Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu

Bu yıl moda dünyasındaki 40’ıncı yılını kutlayan Michael Kors, New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıttı. Podyumda, Irina Shayk, Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi ünlü modeller yer aldı.

13.09.2021 - 12:40

Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 1

Ünlü modacı Michael Kors, 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu New York Moda Haftası’nda tanıttı.

Geçen yılki ilkbahar-yaz koleksiyonu ‘Az daha çoktur’ ilkesini temel alarak hazırlanmıştı. Yeni koleksiyonunda da renk paletinden minimalist seçimler yapan Kors, 50’li yılların kapri pantolonlarını, 60’lı yıllardan ilham alan kalem etekleri de koleksiyonuna dahil etti.

Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 2

Bu yıl moda dünyasındaki 40’ıncı yılını kutlayan Kors’un defilesinde Irina Shayk, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kaia Gerber gibi modeller yürüdü.  

Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 3
İşte New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Michael Kors defilesinden yansıyanlar...
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 4
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 5
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 6
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 7
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 8
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 9
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 10
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 11
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 12
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 13
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 14
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 15
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 16
Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu - 17

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