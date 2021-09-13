Ünlü modeller Michael Kors defilesinde buluştu

Ünlü modacı Michael Kors, 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu New York Moda Haftası’nda tanıttı.

Geçen yılki ilkbahar-yaz koleksiyonu ‘Az daha çoktur’ ilkesini temel alarak hazırlanmıştı. Yeni koleksiyonunda da renk paletinden minimalist seçimler yapan Kors, 50’li yılların kapri pantolonlarını, 60’lı yıllardan ilham alan kalem etekleri de koleksiyonuna dahil etti.