Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı



İngiliz rock grubu Kasabian’ın eski solisti Tom Meighan, eski nişanlısına saldırdığını itiraf etti.

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08.07.2020 - 10:50

Tom Meighan, Leiscester’de eski nişanlısı Vikki Ager’e saldırdığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkıp suçunu kabul etti.

Mahkemede, saldırıya bir çocuğun tanıklık ettiği ve gördüğü aile içi şiddet olayını yardım hattı 999’a ilettiği belirtildi.







Savcı Naeem Valli, çocuğun panik yaşadığının ve korktuğunun sesinden anlaşıldığını ifade etti ve mağdurun da “Bırak beni, bırak beni” dediğinin duyulduğunu söyledi.







Duruşmada, Meighan’ın eski nişanlısı Ager’e saldırdığı sırada üzerinde ağır alkol kokusu olduğu da vurgulandı.







Kasabian grubu ise Tom Meighan’ın kişisel sorunları nedeniyle Kasabian grubundan ayrıldığını duyurdu. Kasabian grubu Meighan’ın ayrılmasının karşılıklı alınan bir karar olduğunu ifade edip açıklamasında, “Tom kişisel sorunlarıyla boğuşuyordu, bir süredir davranışlarını da etkiledi. Şimdi tüm enerjisini hayatını yoluna koymaya odaklamak istiyor. Başka bir yorum yapmayacağız” dedi.

Meighan da daha sonra Twitter hesabından “Bugünkü açıklamadan sonra herkese iyi olduğumu söylemek istedim. Şimdi çok iyi bir yerdeyim. Bütün sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında hepinizle yeniden görüşeceğim” yazdı.

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