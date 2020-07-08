Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı

İngiliz rock grubu Kasabian’ın eski solisti Tom Meighan, eski nişanlısına saldırdığını itiraf etti.

08.07.2020 - 10:50 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 11:15

Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı - 1
Tom Meighan, Leiscester’de eski nişanlısı Vikki Ager’e saldırdığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkıp suçunu kabul etti.
Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı - 2
Mahkemede, saldırıya bir çocuğun tanıklık ettiği ve gördüğü aile içi şiddet olayını yardım hattı 999’a ilettiği belirtildi.


Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı - 3
Savcı Naeem Valli, çocuğun panik yaşadığının ve korktuğunun sesinden anlaşıldığını ifade etti ve mağdurun da “Bırak beni, bırak beni” dediğinin duyulduğunu söyledi.


Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı - 4
Duruşmada, Meighan’ın eski nişanlısı Ager’e saldırdığı sırada üzerinde ağır alkol kokusu olduğu da vurgulandı.


Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı - 5
Kasabian grubu ise Tom Meighan’ın kişisel sorunları nedeniyle Kasabian grubundan ayrıldığını duyurdu. Kasabian grubu Meighan’ın ayrılmasının karşılıklı alınan bir karar olduğunu ifade edip açıklamasında, “Tom kişisel sorunlarıyla boğuşuyordu, bir süredir davranışlarını da etkiledi. Şimdi tüm enerjisini hayatını yoluna koymaya odaklamak istiyor. Başka bir yorum yapmayacağız” dedi.
Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı - 6
Meighan da daha sonra Twitter hesabından “Bugünkü açıklamadan sonra herkese iyi olduğumu söylemek istedim. Şimdi çok iyi bir yerdeyim. Bütün sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında hepinizle yeniden görüşeceğim” yazdı.

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