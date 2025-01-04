Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var
Son yıllarda tüm dünyada kanser oranlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. 50 yaş altı genç yetişkinleri de pençesine alan bu hastalığa, daha çok kötü beslenme alışkanlıklarının neden olduğu tahmin ediliyor. İngiliz onkolog Charles Swanton, milyonlarca kişi tarafından tüketilen iki gıda çeşidinin, kanser riskini yüzde 25 oranında artırdığını açıkladı.
Profesör Charles Swanton, sağlıksız ve aşırı işlenmiş gıda tüketiminin kanser vakalarının artışıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Swanton, bazı mikrobiyal türlerin vücutta mutasyonlara yol açtığını ve bu mutasyonların, kanser öncesi hücrelere karşı mücadele yeteneğini zayıflattığını belirtti.