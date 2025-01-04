Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var

Ancak ABD'de 45 yaş altı kanser vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Duke Üniversitesi'nden Dr. Nicholas DeVito, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin bu artışa neden olduğunu ve ABD'de tüketilen gıdaların yüzde 75'inin ultra işlenmiş ürünlerden oluştuğunu ifade etti.

Son yıllarda yapılan geniş çaplı analizler, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin kolon, meme ve pankreas kanseri gibi birçok kanser türüyle güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymuştu.