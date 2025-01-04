Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var

Son yıllarda tüm dünyada kanser oranlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. 50 yaş altı genç yetişkinleri de pençesine alan bu hastalığa, daha çok kötü beslenme alışkanlıklarının neden olduğu tahmin ediliyor. İngiliz onkolog Charles Swanton, milyonlarca kişi tarafından tüketilen iki gıda çeşidinin, kanser riskini yüzde 25 oranında artırdığını açıkladı.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 1

Profesör Charles Swanton, sağlıksız ve aşırı işlenmiş gıda tüketiminin kanser vakalarının artışıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Swanton, bazı mikrobiyal türlerin vücutta mutasyonlara yol açtığını ve bu mutasyonların, kanser öncesi hücrelere karşı mücadele yeteneğini zayıflattığını belirtti.

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Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 2

Vanderbilt Üniversitesi'nden bağırsak kanseri uzmanı Dr. Cathy Eng, genç kanser hastalarının çoğunun aynı zamanda kötü beslenme ile ilişkilendirilen yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi hastalıklarla da mücadele ettiğini söyledi.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 3

Profesör Charles Swanton, kırmızı ve işlenmiş etlerin düzenli olarak tüketilmesinin bağırsak kanseri riskini artırabileceğini söyledi. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, her gün bu tür etleri tüketen kişilerin, haftada bir veya daha az tüketenlere göre bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 40 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu riski artıran faktörlerden biri, etin içinde bulunan nitratların vücutta hücrelere zarar veren bileşiklere dönüşmesi.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 4

Yapılan araştırmalar; bağırsak, meme, gırtlak ve prostat kanserlerinin 50 yaş altı bireylerde daha fazla arttığını gösteriyor. Ancak erken yaşta kanser vakaları hala nadir. Tüm kanserlerin yüzde 90'ı 50 yaş üstü kişilerde görülüyor ve 75 yaş üstü insanlar, kanser vakalarının yarısını oluşturuyor.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 5

Ancak ABD'de 45 yaş altı kanser vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Duke Üniversitesi'nden Dr. Nicholas DeVito, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin bu artışa neden olduğunu ve ABD'de tüketilen gıdaların yüzde 75'inin ultra işlenmiş ürünlerden oluştuğunu ifade etti.

Son yıllarda yapılan geniş çaplı analizler, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin kolon, meme ve pankreas kanseri gibi birçok kanser türüyle güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymuştu.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 6

1990-2019 yılları arasında gençler arasındaki kanser vakalarının yüzde 79 arttığı belirtiliyor. Dr. DeVito, tüketilen gıdaların kanserin önlenmesinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 7

Uzmanlar, kanser riskini artıran bir diğer besin türünün ise abur cuburlar olduğunu söylüyor. Dünya Kanser Araştırma Fonu'nda görev yapan beslenme uzmanı Matthew Lambert, Daily Mail'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Herkese aşırı işlenmiş, doymuş yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bu yiyecekler arasında kek, bisküvi, pasta, cips, şekerle tatlandırılmış içecekler yer alıyor. Fast food türü gıdalar da bu gruba dahil.''

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 8

Lambert, abur cubur olarak olarak adlandırılan bu tür yiyeceklerin lif içermediğini ve neredeyse hiç temel besin maddesi taşımadığını belirtti.

Ünlü onkolog duyurdu! Bağırsak kanseri riskini artıran iki besin: Neredeyse her evde var - 9

Abur cubur tüketimi, obezite riskini artırabilir. Obezite, kanser riskini artıran ciddi bir etkendir çünkü aşırı yağ dokusu, vücutta hormonal dengesizliklere yol açabilir. Özellikle aşırı yağ hücreleri, inflamasyon (iltihaplanma) ve büyüme faktörlerinin artmasına neden olabilir. Bu durum, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını destekleyebilir.

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