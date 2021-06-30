Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltında:7’si polis 12 yaralı

İHA 30.06.2021 - 07:27
FURKAN ÇALIKOĞLU'NU ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TESLİM ALDI
Restoranda polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri bıçaklı saldırgan Furkan Çalıkoğlu’nu mekana girerek etkisiz hale getirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi’ne götürüldü.
AYŞEGÜL ÇINAR KARAKOL GİRİŞİNDE KONUŞTU
Gözaltına alınan Ayşegül Çınar, karakola girişi öncesi kameralara dönerek, ''Merhaba, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı, bizi şimdi alıkoyuyorlar'' dedi.
ÜÇ AY ÖNCE DE UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş’ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.
Kavgada yaralanan 5 otel çalışanı ve 7 polis memurunun ufak sıyrıklarla yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.