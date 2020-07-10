Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda

Son haftalarda yeni birlikteliğiyle gündemde olan Eiza Gonzalez gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz haftalarda 24 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ile çıktığı romantik Meksika tatilinden dönen Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor yaptı.

30 yaşındaki Meksikalı oyuncu, taytının üzerine karın kaslarını gözler önüne seren bir spor bustiyeri ve spor ayakkabılarla objektiflere yansıdı.

Güneş gözlüklerini de takan Gonzalez, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla hiç konuşmadan aracına binerek evinin yolunu tuttu.





