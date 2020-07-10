Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda

Sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte Meksika'da tatil yapan ünlü oyuncu Eiza Gonzalez, tatilin ardından soluğu spor salonunda aldı. Daha önce Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birliktelikle de gündeme gelen Meksikalı yıldız Los Angeles'ta görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

10.07.2020 - 14:24 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 15:06

Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda - 1
Son haftalarda yeni birlikteliğiyle gündemde olan Eiza Gonzalez gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.


Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda - 2
Geçtiğimiz haftalarda 24 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ile çıktığı romantik Meksika tatilinden dönen Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor yaptı.


Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda - 3
30 yaşındaki Meksikalı oyuncu, taytının üzerine karın kaslarını gözler önüne seren bir spor bustiyeri ve spor ayakkabılarla objektiflere yansıdı.


Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda - 4
Güneş gözlüklerini de takan Gonzalez, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla hiç konuşmadan aracına binerek evinin yolunu tuttu.


Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda - 5
Eiza Gonzalez ile Timothee Chalamet, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Meksika tatilinde görüntülenmişti.


Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda - 6
Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı yıldız Josh Duhamel, Liam Hemsworth ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla konuşulmuştu.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER