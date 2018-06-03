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Ünlü oyuncu Johnny Depp'in son hali hayranlarını endişelendirdi

Rusya St. Petersburg'ta hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp'in son hali görenleri korkuttu. Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.

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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    Rusya'nın St. Petersburg kentinde The Hollywood Vampires adlı grubuyla konser veren Johnny Depp, bir otelde hayranlarıyla buluştu.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    Bir dönemin en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Depp, çektirdiği fotoğraflardaki hasta görüntüsüyle endişelendirdi.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    54 yaşındaki Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    ABD'li oyuncunun hayranları enişelerini sosyal medyada dile getirdi. Depp'in sevenleri, "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" gibi yorumlar paylaştı.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    Karayip Korsanları filmiyle yıldızı parlayan Depp, Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı.
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