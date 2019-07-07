Ünlü oyuncu Nathalie Kelley Bodrum'da

Ünlü oyuncu Nathalie Kelley, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Burada eşiyle tatil yapan Kelley fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınladı.
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Hızlı ve Öfkeli, Vampir Günlükleri gibi dizilerde de rol alan oyuncu Nathalie Kelley, tatil için eşi Jordan Burrows ile Bodrum'u tercih etti.
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Bir süredir ilçede tatilde olduğu öğrenilen ünlü oyuncu, Bodrum'un farklı bölgelerini de ziyaret etti.
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Eşiyle, halılarıyla ünlü Etrim Mahallesi'ni ziyaret eden Kelley, Türk halısının tarihine ilişkin bilgi aldı.
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Kelley Bodrum tatilininde birçok fotoğrafı sosyal medya hesabından da yayınladı. İşte o paylaşımlar...
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