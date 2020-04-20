Ünlü oyuncu Nick Cordero corona virüs nedeniyle bacağını kaybetti

Nick Cordero’nun eşi, corona virüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncunun iki haftadan uzun süredir corona virüsle mücadele ettiği aktarıldı.

Kloots, Cordero’nun hastaneye kaldırıldığında sağ bacağında pıhtılaşma olduğu ve ayak parmaklarına kan gitmediğini de dile getirdi.

Kloots, sorunları gidermek için aldığı kan seyrelticilerin ünlü oyuncunun kan basıncını etkilediğini ve bağırsaklarında iç kanamaya neden olduğunu ifade etti.