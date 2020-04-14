Ünlü oyuncu Robin Wright'ın market alışverişi

Tüm dünyanın corona önlemleri kapsamında sosyal izolasyon sürecinde olduğu süreçte ünlü isimler market alışverişlerinde sık sık görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak House of Cards dizisiyle gündemde olan yıldız oyuncu Robin Wright alışveriş sırasında objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
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14.04.2020 - 17:07
Birçok insan gibi evlerine kapanan ünlü isimler de temel ihtiyaçları için markete gidiyor.
Son olarak ünlü oyuncu Robin Wright evinin ihtiyaçlarını karşılamak için marketin yolunu tuttu.
54 yaşındaki yıldız yiyeceklerin yanısıra tuvalet kağıdı ve kağıt havlu da aldı.
Son olarak House of Cards dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncunun maske eldiven ve gözlükleriyle önlem alması dikkat çekti.
Yıldız oyuncu Wonder Woman 1984 filmiyle ağustos ayında seyirci karşısına çıkacak.
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