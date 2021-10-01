Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi

Ünlü dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

İHA 01.10.2021 - 18:43

Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi - 1

Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi.

Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi - 2
Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.
Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi - 3
Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.
Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi - 4
Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.
Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi - 5

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