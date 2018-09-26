Ünlü oyuncu Salih Kalyon’dan 47 yıllık eşine son veda
İHA
Usta oyuncu Salih Kalyon, 47 yıllık hayat arkadaşı İnci Kalyon'u Bodrum’da son yolculuğuna uğurladı. Salih Kalyon, "Yıllarca Amerika'da tedavi gördü ama biz bütün imkanları Bodrum'a getirdik ve burada yaşamaya başladık. 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" dedi.
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1Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un 33 günlük yoğum bakım tedavisinin ardından vefat eden eşi İnci Kalyon son yolculuğuna uğurlandı.
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247 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Salih Kalyon ise bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı. Kızları Ekin’in ise güçlükle ayakta durduğu görüldü.
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3Torba Camisi’nde kılınan cenaze namazına ses sanatçısı Fedon, oyuncu Gökhan Methe, Kutay Göktürk, Burcu Yekta Kopan, Yalvaç Oral, Ahmet Sezeren gibi isimler de katıldı.
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4Sanat, iş ve spor camiasından da birçok ismin katıldığı cenaze namazının ardından İnci Kalyon Torba Mezarlığı’na defnedildi.
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Salih Kalyon, 47 yıllık hayat arkadaşı kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "33 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Yıllarca Amerika'da tedavi gördü ama biz bütün imkanları Bodrum'a getirdik ve burada yaşamaya başladık. 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" dedi.
İşte cenazeden yansıyan diğer fotoğraflar...
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