Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı?

ntv.com.tr 05.08.2021 - 11:35
Ünlü komedyen Seth Rogen kaçırıldı mı? Bu haftanın sosyal medya söylentisi olarak Kanadalı komedyen ve oyuncunun kaçırıldığı haberleri yayıldı.
"SERAMİKÇİ TARAFINDAN KAÇIRILDI"
Sosyal medya kullanıcısı, videosunda, “Son zamanlarda Seth Rogen’i gören var mı? Ben vazolarının bir sürü fotoğrafını görüyorum. Onun yüzünün fotoğrafını gördünüz mü? Çılgın bir tahminim var. Seth karanlık bir seramikçi tarafınan kaçırıldı” dedi. Bu söylenti pek çok sosyal medya kullanıcısı arasında yayıldı. Herkes “Set Rogen kaçırıldı mı?” diye sormaya başladı.
YANIT VERDİ
Dedikodulara Rogen yanıt verdi. Viral hale gelen komplo teorisi videosunun yaratıcısına cevap yazan Rogen, sosyal medya hesaplarının arkasında kendisinin olduğunu doğruladı.
"YEMİN EDERİM KENDİM YAZIYORUM"
“Bu video çok komik ama söylenen her şey doğru değil” diyen Rogen, “Kaçırılmadım! Bu satırları yazan, Seth’in hesabını kullanan suçlu kişi değil. Yemin ederim” dedi.