Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı?

Ünlü komedyen ve oyuncu Seth Rogen'in sosyal medya paylaşımlarından yola çıkan bir TikTok yıldızı, sanatçının kaçırıldığını iddia edince herkes sormaya başladı: Seth Rogen gerçekten kaçırıldı mı?

ntv.com.tr 05.08.2021 - 11:35

Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı? - 1

Ünlü komedyen Seth Rogen kaçırıldı mı? Bu haftanın sosyal medya söylentisi olarak Kanadalı komedyen ve oyuncunun kaçırıldığı haberleri yayıldı.

Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı? - 2
Söylentiler, bir TikTok kullanıcısının hafta sonu, 39 yaşındaki aktörle ilgili sarf ettiği sözler üzerine çıktı. TikTok kullanıcısı, ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarını kontol eden kişinin kendisi olmadığını öne sürerek, hesaplarında çeşitli renklerde vazoların ve diğer seramik kreasyonların resimlerinin paylaşılmasını gerekçe olarak gösterdi.
Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı? - 3

"SERAMİKÇİ TARAFINDAN KAÇIRILDI"

Sosyal medya kullanıcısı, videosunda, “Son zamanlarda Seth Rogen’i gören var mı? Ben vazolarının bir sürü fotoğrafını görüyorum. Onun yüzünün fotoğrafını gördünüz mü? Çılgın bir tahminim var. Seth karanlık bir seramikçi tarafınan kaçırıldı” dedi. Bu söylenti pek çok sosyal medya kullanıcısı arasında yayıldı. Herkes “Set Rogen kaçırıldı mı?” diye sormaya başladı.

Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı? - 4

YANIT VERDİ

Dedikodulara Rogen yanıt verdi. Viral hale gelen komplo teorisi videosunun yaratıcısına cevap yazan Rogen, sosyal medya hesaplarının arkasında kendisinin olduğunu doğruladı.

Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı? - 5

"YEMİN EDERİM KENDİM YAZIYORUM"

“Bu video çok komik ama söylenen her şey doğru değil” diyen Rogen, “Kaçırılmadım! Bu satırları yazan, Seth’in hesabını kullanan suçlu kişi değil. Yemin ederim” dedi.

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