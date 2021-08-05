Ünlü oyuncu Seth Rogen kaçırıldı mı?

"SERAMİKÇİ TARAFINDAN KAÇIRILDI"

Sosyal medya kullanıcısı, videosunda, “Son zamanlarda Seth Rogen’i gören var mı? Ben vazolarının bir sürü fotoğrafını görüyorum. Onun yüzünün fotoğrafını gördünüz mü? Çılgın bir tahminim var. Seth karanlık bir seramikçi tarafınan kaçırıldı” dedi. Bu söylenti pek çok sosyal medya kullanıcısı arasında yayıldı. Herkes “Set Rogen kaçırıldı mı?” diye sormaya başladı.