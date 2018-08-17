Ünlü oyuncuların ilk filmlerindeki halleri
ntv.com.tr
Ünlü oyuncuların kariyerlerine başladıkları ilk filmlerini hatırlıyor musunuz? Örneğin Game of Thrones dizisiyle birlikte dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Cersei Lannister karakterini canlandıran Lena Headey’in ilk filmindeki halini görseniz onu tanır mıydınız? İşte Susan Sarandon’dan Nicole Kidman’a, Helen Mirren’dan Kristen Stewart’a ünlülerin ilk filmlerindeki halleri ve son halleri...
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1
Lena Headey
Waterland (1992) filminde ve Game of Thrones (2016) dizisinde
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2
Lena Headey'in ilk filmi Waterland'den bir başka kare...
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3
Melanie Griffith
Night Moves (1975) filminde ve 2017'de The Pirates of Somalia filminin galasında
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4
Helen Mirren
Herostratus (1967) filminde ve 2018'de bir fotoğraf çekiminde
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5
Nicole Kidman
BMX Bandits (1983) filminde ve 2018'de Big Little Lies dizisinde
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6
Uma Thurman
Johnny Be Good (1988) filminde ve2017'de bir galada
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7
Michelle Pfeiffer
The Hollywood Knights (1980) filminde ve 2018 Tribeca Film Festivali'nde
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8
Elizabeth Hurley
Aria (1987) filminde ve The Royals (2018) dizisinde
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9
Felicity Jones
The Treasure Seekers (1996) f,ilminde ve The Theory of Everything (2014) filminde
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10
Winona Ryder
Lucas (1986) filminde ve 2018 Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri'nde
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11
Maggie Smith
Nowhere to Go (1958) filminde ve Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (2007) filminde
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12
Vanessa Paradis
Noce Blanche (1989) filminde ve 2018 Paris Moda Haftası'nda
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13
Kristen Stewart
The Flintstones in Viva Rock Vegas (2002) filminde ve Personal Shopper (2016) filminde
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14
Liv Tyler
Silent Fall (1994) filminde ve 2017'de Tokyo'da bir açılışta
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15
Jane Fonda
Tall Story (1960) filminde ve 2018 Cannes Film Festivali'nde
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16
Jamie Lee Curtis
Columbo (1977) filminde ve Scream Queens (2015) dizisinde
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17
Jessica Lange
King Kong (1976) filminde ve American Horror Story (2014) dizisinde
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18
Susan Sarandon
Joe (1970) filminde ve Ray Donovan (2017) dizisinde