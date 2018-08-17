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Ünlü oyuncuların ilk filmlerindeki halleri

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Ünlü oyuncuların kariyerlerine başladıkları ilk filmlerini hatırlıyor musunuz? Örneğin Game of Thrones dizisiyle birlikte dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Cersei Lannister karakterini canlandıran Lena Headey’in ilk filmindeki halini görseniz onu tanır mıydınız? İşte Susan Sarandon’dan Nicole Kidman’a, Helen Mirren’dan Kristen Stewart’a ünlülerin ilk filmlerindeki halleri ve son halleri...

  • 1

    Lena Headey

    Lena Headey

    Waterland (1992) filminde ve Game of Thrones (2016) dizisinde

  • 2

    Lena Headey'in ilk filmi Waterland'den bir başka kare...

  • 3

    Melanie Griffith

    Melanie Griffith

    Night Moves (1975) filminde ve 2017'de The Pirates of Somalia filminin galasında

  • 4

    Helen Mirren

    Helen Mirren

    Herostratus (1967) filminde ve 2018'de bir fotoğraf çekiminde

  • 5

    Nicole Kidman

    Nicole Kidman

    BMX Bandits (1983) filminde ve 2018'de Big Little Lies dizisinde

  • 6

    Uma Thurman

    Uma Thurman

    Johnny Be Good (1988) filminde ve2017'de bir galada

  • 7

    Michelle Pfeiffer

    Michelle Pfeiffer

    The Hollywood Knights (1980) filminde ve 2018 Tribeca Film Festivali'nde

  • 8

    Elizabeth Hurley

    Elizabeth Hurley

    Aria (1987) filminde ve The Royals (2018) dizisinde

  • 9

    Felicity Jones

    Felicity Jones

    The Treasure Seekers (1996) f,ilminde ve The Theory of Everything (2014) filminde

  • 10

    Winona Ryder

    Winona Ryder

    Lucas (1986) filminde ve 2018 Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri'nde 

  • 11

    Maggie Smith

    Maggie Smith

    Nowhere to Go (1958) filminde ve Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (2007) filminde

  • 12

    Vanessa Paradis

    Vanessa Paradis

    Noce Blanche (1989) filminde ve 2018 Paris Moda Haftası'nda

  • 13

    Kristen Stewart

    Kristen Stewart

    The Flintstones in Viva Rock Vegas (2002) filminde ve Personal Shopper (2016) filminde

  • 14

    Liv Tyler

    Liv Tyler

    Silent Fall (1994) filminde ve 2017'de Tokyo'da bir açılışta

  • 15

    Jane Fonda

    Jane Fonda

    Tall Story (1960) filminde ve 2018 Cannes Film Festivali'nde

  • 16

    Jamie Lee Curtis

    Jamie Lee Curtis

    Columbo (1977) filminde ve Scream Queens (2015) dizisinde

  • 17

    Jessica Lange

    Jessica Lange

    King Kong (1976) filminde ve American Horror Story (2014) dizisinde

  • 18

    Susan Sarandon

    Susan Sarandon

    Joe (1970) filminde ve Ray Donovan (2017) dizisinde

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