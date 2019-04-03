Ünlü rapçi 50 Cent zarar etti

Son olarak ABD'nin New York eyaletinde, kıdemli bir polis departmanı çalışanının vurma emri verdiği iddialarıyla gündeme gelen 50 Cent satın aldığı malikaneden 18 milyon dolar zarara uğradı.
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Ünlü rapçi 50 Cent, 2007 yılında 18 milyon dolara (Yaklaşık 100 milyon TL) satın aldığı 21 odalı evini sadece 3 milyon dolara (Yaklaşık 18 milyon TL) sattı.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Gerçek adı Curtis James Jackson olan 43 yaşındaki rapçi ABD'nin Connecticut eyaletindeki malikaneyi eski ağır siklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson'dan satın almıştı.
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Malikanede jimnastik salonı, ev sineması, havuz, kayıt stüdyosu, gece kulübü ve özel dekore edilmiş bir mağara da bulunuyor.
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ABD'nin New York eyaletinde, kıdemli bir polis departmanı çalışanının rap şarkıcısı 50 Cent'i vurma emri verdiği öne sürülmüştü ve bu iddia için soruşturma başlatılmıştı.
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50 Cent, 2017 yılında ise ABD’nin Baltimore kentinde verdiği konserde bir kadın hayranını yumruklamasıyla gündeme gelmişti.