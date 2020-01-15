Ünlü rapçi Akon kendi şehrini kurdu

Senegal asıllı ABD'li rapçi Akon, köklerinin dayandığı bu ülkede Akon City adını verdiği kendi şehrini kurdu. Yeni kurulan şehrin aynı zamanda kendi para birimi de olacak.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yapan ünlü rapçi Akon, Senegal’de kendi adını taşıyan bir şehir kurduğunu duyurdu.

Akoin adlı kendi dijital para birimine de sahip şehir için Akon şöyle konuştu: "Sizi gelecekte burada konuk etmeyi dört gözle bekliyorum"

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından verilen 2 bin dönümlük arsa üzerine inşa edilecek Akon City'nin 10 yıl içinde tamamının bitmesi bekleniyor.

Instagram'da 6.5 milyon takipçisi bulunan ünlü rapçi Afrika ülkelerine güneş enerjisi sağlayan bir proje üzerinde de çalışıyor.



Akon, daha önceki bir röportajında, “Afrika’da gerçekten büyük bir etki yaratmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.