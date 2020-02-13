Ünlü rapçi Slowthai seyirciye saldırdı

Ünlü İngiliz rapçi Slowthai sahnede seyirciyle kavga etti. Kendini kaybeden ve kadeh fırlatan ünlü raoçiyi görevliler sakinleştirdi.
13.02.2020 - 11:29
İngiltere'de bir ödül töreninde sahneye çıkan ünlü rapçi Slowthai, seyircilerden biriyle kavga etti. Yılın kahramanı ödülünü almak için sahneye çıkan ünlü rapçi, konuşma yaptığı sırada seyirciler arasından sesler yükselmesi üzerine çılgına döndü.
Kendisine bağıran bir adamın üzerine kadeh fırlatan Slowthai, “Konuşmamı mahvettin” dedi. Bir türlü sakinleşemeyen rapçi, sahneden atlayarak seyircilerin arasına daldı.
Kimliği belirsiz adamın üzerine kadeh fırlatan ünlü rapçiyi görevliler güçlükle tutabildi.
Yaptığı sıradışı çıkışlarla son dönemde sık sık gündem olan Slowthai, eylül ayında katıldığı bir törende Başbakan Boris Johnson’ı temsil eden bir kesik baş kuklasıyla sahneye çıkmış ve yayın kesilmek zorunda kalmıştı.
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