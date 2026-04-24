Ünlü sanatçı et yiyen bakteriyle savaşıyor

Köpeğin ağzındaki bakterinin ısırık yoluyla deri altına geçmesi sonucu ses sanatçısında halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit gelişti. Bu enfeksiyonun burun dokusunda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

Tüm bu yaşananlar sonrası yoğun bakıma alınarak entübe edilen Onur Akay'ın bilincinin açık olduğu ancak solunumun güvence altına alınması için bir süre entübe edilmeye devam edileceği belirtildi.

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR?

Cildin oluşturduğu engelin hasar gördüğü durumlarda bazı bakteriler cilde ve cilt altı dokulara kolaylıkla sızıp enfeksiyon yapabilir. Etkilediği dokuları adeta yiyip bitiren bu bakteriler "et yiyen bakteriler" olarak da anılır. Et yiyen bakteriler çeşitli cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına yol açsa da bunların en tehlikelisi cilt altındaki damarlarda, sinirlerde ve kas kılıflarında yaygın iltihaba yol açan “nekrotizan fasiit” hastalığıdır.

Et yiyen bakterilerin başında streptokok ve stafilokoklar gelir. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella ve Proteus diğer et yiyen bakterilerdir. Yaşamak için oksijene gerek duymayan, yani anaerob bakteriler olan Bacteroides ve Clostridium türleri de nekrotizan fasiit hastalığına yol açar. Karın bölgesinde oluşan hastalıkta genellikle birden çok bakteri türü bulunur. Kol veya bacaklarda ise tek bakteri türü, streptokok veya stafilokoklar hastalığa sebep olur. Nadir görülen bazı bakteri türlerinin sebep olduğu nekrotizan fasiit hastalığı hayli şiddetli seyreder. Örneğin çubuk şeklinde bir bakteri olan Aeromonas hydrophila nadiren nekrotizan fasiite yol açar.

Genellikle suda yaşayan canlılarda hastalık yapan, insanlardaysa ishale sebep olan bu bakteri, uzuv kayıplarına sebep olabilir. Salgıladığı toksinlerin kan dolaşımına karışması hayati tehlike oluşturur. Bu bakteri bilinen antibiyotiklere hayli dirençli olduğu için hastalığın tedavisi de son derece güçtür.