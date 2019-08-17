Ünlü şarkıcı Cheryl zor günler yaşıyor (Heykeli de kaldırıldı)
Özel hayatında üç ayrılık yaşayan, kariyerinde ise müzikten uzaklaşan televizyon ekranında da görev aldığı yarışmalardan beklenilen başarıyı alamayan ünlü şarkıcı Cheryl'ın Madame Tussauds müzesindeki heykeli kaldırıldı.
1
Bir zamanlar hem müzik dünyasının hem de ekranların gözde yıldızlarından biri olan Cheryl, kariyerinde düşüş yaşıyor.
2
Müzikten uzaklaşan, televizyon ekranlarında görev aldığı yarışmalarda da beklediğini bulamayan Cheryl'a Madame Tussauds müzesinden de kötü bir haber geldi.
3
Müze, Cheryl'ın mumya heykelini artık oraya uygun olmadığı gerekçesiyle sergiden kaldırdı. Yeteri kadar ilgi çekmediği ileri sürülen heykel, müzenin Londra'daki arşivine yerleştirildi.
4
Müzenin sözcülerinden biri zaman zaman sergilenen heykellerle ilgili bu tür değişiklikler yaptıklarını belirtti.
5
Gerçek adı Cheryl Tweedy olan 36 yaşındaki şarkıcı, futbolcu Ashley Cole ile evliliğini aldatıldığı için bitirmişti. Daha sonra Jean-Bernard Fernandez-Versini ile evlenip boşanan şarkıcı ününü Girls Aloud adlı müzik grubuyla kazandı.
Son olarak One Direction grubundan Liam Payne ile birlikte olan ünlü şarkıcının Bear Grey Payne adında bir çocuğu bulunuyor.