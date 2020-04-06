Ünlü şarkıcı Duffy kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi

Duffy, "O uyurken komşu şehir veya kasabaya kaçmayı düşündüm, ama param yoktu ve o kişi polisi arayarak beni kayıp kişi olarak ihbar edebilir diye düşünerek korktum" dedi.

Duffy, daha sonra failin, kendi evinde de uyuşturucu vermeye devam etiğini ve dört hafta boyunca tecavüz ettiğini söyledi.

Duffy, "Olaylar olduktan sonra tanıdığım biri evime geldi ve beni battaniyeye sarılmış halde balkonumda gökyüzüne bakarken buldu. Eve nasıl döndüğümü hatırlayamıyorum. Beni evde bulan kişi yüzümün sarı renkte olduğunu ve ölü bir insan gibi göründüğümü söyledi" ifadesini kullandı.