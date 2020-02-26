Ünlü şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım ve rehin tutuldum

Grammy ödülü sahibi ünlü şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini, tecavüze uğradığını ve rehin tutulduğunu açıkladı.

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26.02.2020 - 08:41

Duffy sosyal medyadan yazdığı mesajında başından geçen olayları anlattı. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici" dedi.

Duffy, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı: "Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi."

"Doğrusu, ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise Güneş parıldıyor."

"Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım."







Gerçek adı Aimee Anne Duffy olan şarkıcı Mercy adlı single parçasıyla 12 ülkede listelerin birinci sırasına çıkmıştı.