Ünlü şarkıcı Robert Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu

Amerikalı şarkıcı R. Kelly, ününü ve konumunu kullanarak 20 yıl boyunca kadınlara ve çocuklara tacizde bulunma ve seks ticareti yapmak dahil bir dizi suçtan suçlu bulundu.

28.09.2021 - 08:48

Ünlü şarkıcı Robert Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu - 1

Şantaj, seks ticareti, cinsel istismar, insan kaçırma, yolsuzluk ve zorla çalıştırma suçlarından yargılanan; I Believe I Can Fly şarkısı ile tanınan R&B şarkıcısı Robert Kelly, New York mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Ünlü şarkıcı Robert Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu - 2
Dokuzu kadın, ikisi erkek toplam 11 davacı, New York'ta altı hafta süren duruşmalarda R. Kelly tarafından gördükleri cinsel taciz ve şiddeti mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.
Ünlü şarkıcı Robert Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu - 3
İki gün süren kapalı müzakereler sonunda jüri, Kelly'yi yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu.

Ünlü şarkıcı Robert Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu - 4
R. Kelly hakkındaki ceza 4 Mayıs'ta belirlenecek. Amerikalı şarkıcı bu suçlamalarla ömrünün geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirebilir.


Ünlü şarkıcı Robert Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu - 5
Sanatçının avukatlarından Deveraux Cannick gazetecilere verdiği demeçte, müvekkilinin "karardan hayal kırıklığına uğradığını" ve kararı temyize taşıyacağını söyledi.

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