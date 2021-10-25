Ünlü şarkıcı Ed Sheeran corona virüse yakalandı

Chris Rock

Oyuncu ve komedyen Chris Rock’ın korona virüsü testi testi pozitif çıktı. Pandemi ile mücadele sürecinde bugüne dek maske takılması ve aşı olunmasını savunanlar arasında yer alan 56 yaşındaki Rock, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Selam çocuklar, Covid-19 olduğumu öğrendim ve inanın bana yakalanmak istemezsiniz. Aşı olun” ifadelerini kullandı.



Grown Ups, Longest Yard, Bad Company ve Spiral: Testere Devam Ediyor gibi filmlerde yer alan Rock, en son David O Russell’ın 2022 yılında gösterime girecek olan ve kadrosunda Anya Taylor-Joy, Rami Malek ve Margot Robbie gibi isimlerin yer aldığı, ismi henüz açıklanmayan filminde rol aldı.