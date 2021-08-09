Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evlendi

YASAK AŞKLA BAŞLADI

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in aşk öyküsü de uzun süre İngiltere'de manşetlerden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de Corbett'in, bir dönem McPartlin'in kişisel asistanlığını yapması ve her ikisinin de başkalarıyla evli olmasıydı. Çift, 2018 yılından bu yana birlikte. Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in bu yasak aşkları şaşırtmıştı. McPartlin, o dönemde Lisa Armstrong ile evliydi. Fakat çift, 11 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Ondan birkaç ay önce de Corbett, iki çocuğunun babasından boşanmıştı.