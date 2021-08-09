Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evlendi

09.08.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:40
Gösteri dünyasının çok konuşulan düğünlerinden biri daha geride kaldı.
2018 yılından bu yana birlikte olan İngiliz sunucu Ant McPartlin ile bir zamanlar kişisel asistanlığını yapan Anne Marie Corbett, hafta sonunda gösterişli bir törenle evlendi. McPartlin ile Corbett'in düğünü İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Hampshire'de bulunan Hecktfield Sarayı'nda yapıldı.
Her ne kadar "basit ve güzel bir düğün istiyoruz" deseler de bir anda gösteri dünyasında daha şimdiden yılın düğünü olarak nitelendirilen Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in evlilik törenine 100 konuk katıldı. Törenin hazırlıkları cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başladı. Düğün mekanı, onlarca kamyon tarafından getirilen çiçeklerle süslendi.
Gelin Anne Marie Corbett törende Suzanne Neville imzalı, tek omuzlu bir gelinlik giydi. Corbett'e özel olarak dikilen gelinlik, davetlilerden de tam not aldı. Damat Ant McPartlin ise bir smokin giydi.
DÜĞÜN SONRASI SÜRPRİZ
İngiltere'nin ünlü yüzlerinin katıldığı düğünde Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlence sonrası konuklarına bir sürpriz hazırladı. Tören sırasında alkolü fazla kaçıran konuklar için parasını önceden ödedikleri bir spa programı satın aldı. Çiçeği burnunda çiftin konukları, bu sayede ücreti ödenmiş bu spa programından faydalanıp kendilerine özel bakım yaptırabilme imkanı buldu.
Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in düğün töreni için 500 bin sterlin harcandığı belirtiliyor. Çiftin çok gösterişli bir tören yerine daha sakin bir şekilde evlenmek istediği belirtilmişti. Fakat düğün töreni daha hazırlıkları aşamasında hem basının hem de kamuoyunun büyük ilgisini çekti ve "yılın düğünü" olarak nitelendirildi.
Tam adı Anthony David McPartlin olan ünlü sunucu Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'İn düğün törenine, aralarında İngiltere'nin ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu 100 konuk davet edildi. Bu konuklar gecelik fiyatı oldukça pahalı olan bir lüks otelde ertesi güne kadar konakladılar.
Çifte yakın kaynaklara göre McPartlin ve Corbett, aslında yurt dışında evlenmeyi planlıyordu. Fakat Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu kararlarını değiştirip İngiltere'de evlenmek zorunda kaldılar.
Çift, düğünün ardından geceliği 5 bin sterlin olan balayı suitinde konakladı. McPartlin ile Corbett, düğün öncesinde de lüks bir villaya taşınıp birlikte yaşamaya başlamışlardı.
YASAK AŞKLA BAŞLADI
Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in aşk öyküsü de uzun süre İngiltere'de manşetlerden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de Corbett'in, bir dönem McPartlin'in kişisel asistanlığını yapması ve her ikisinin de başkalarıyla evli olmasıydı. Çift, 2018 yılından bu yana birlikte. Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in bu yasak aşkları şaşırtmıştı. McPartlin, o dönemde Lisa Armstrong ile evliydi. Fakat çift, 11 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Ondan birkaç ay önce de Corbett, iki çocuğunun babasından boşanmıştı.
2018'DEN BU YANA BİRLİKTELER
Aynı dönemde Anne Marie Corbett, McPartlin'in evinin önünde görüntülenmişti. Ant McPartlin, alkollü araba kullanma suçundan gözaltına alındığında da yanında Corbett vardı. Bütün bunların sonucunda McPartlin'in kişisel asistanıyla aşk yaşadığı söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Her ne kadar ikisi de sessiz kalsa da 2018 yılının haziran ayında ilişkileri saklanamayacak hale geldi ve gün yüzüne çıktı.
2019 yılında da Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, Wimbledon'da satın aldıkları lüks evde birlikte yaşamaya başladı. Yedi odalı bu ev de en az çiftin aşkları kadar ilgi çekti. Çift, 2020 yılının Noel tatilinde nişanlandı.