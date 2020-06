Ünlü tasarımcı Edward Enninful: Irkçılık küresel bir mesele

Birçok ünlü markayla çalışan ünlü tasarımcı Edward Enninful, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından bir metin kalema aldı. Enninful şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce, anlamsızca biten bir yaşamın yoğun hüznü her yanımı sarmıştı. Ardından New York’taki Central Park’ta yürüyüş yapan Christian Cooper isimli siyahi bir adamın, köpeğine tasma takmasını rica ettiği beyaz kadın Amy Cooper tarafından polise şikayet edilişini konu alan filmi izledim. Bu beni öfkelendirdi. Son zamanlarda siyahilere özgü o duyguyla sarsılmamıştım: Hayatımın bir şekilde harcanabilir olduğu duygusu."