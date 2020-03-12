Ünlü televizyon şovları corona nedeniyle seyircisiz yapılacak

ABD'DE 1000 VAKA, 30 ÖLÜM

ABD’de corona vakası tespit edilen kişi sayısı 1000’i geçerken, şimdiye kadar en az 30 kişi de hayatını kaybetti. Etkisini artıran virüs salgını, toplu etkinliklere getirilen yasaklar, spor müsabakalarına seyirci alınmaması gibi uygulamalarla günlük hayata da yansıdı.