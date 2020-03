Ünlü televizyon şovları corona nedeniyle seyircisiz yapılacak

Amerika’nın ünlü TV şovları da corona korkusundan etkilendi.

NBC kanalında Jimmy Fallon‘un sunumuyla gerçekleşen The Tonight Show ve Seth Meyers’in Late Night programı ile CBS’in Stephen Colbert’li The Late Show’u, Comedy Central’in Trevor Noah’lı The Daily Show programı, TBS’in Samantha Bee’li Full Frontal programı, HBO’nun Last Week Tonight’ı ve Bravo kanalının Watch What Happens Live programı seyircisiz çekilecek.