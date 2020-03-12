Ünlü televizyon şovları corona nedeniyle seyircisiz yapılacak

ntv.com.tr 12.03.2020 - 10:16 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 10:26
Amerika’nın ünlü TV şovları da corona korkusundan etkilendi.
NBC kanalında Jimmy Fallon‘un sunumuyla gerçekleşen The Tonight Show ve Seth Meyers’in Late Night programı ile CBS’in Stephen Colbert’li The Late Show’u, Comedy Central’in Trevor Noah’lı The Daily Show programı, TBS’in Samantha Bee’li Full Frontal programı, HBO’nun Last Week Tonight’ı ve Bravo kanalının Watch What Happens Live programı seyircisiz çekilecek.
NBC kanalından yapılan açıklamada, “Davetlilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir” denilerek programların tarihleri ve saatleri değişmeden ancak salona seyirci almadan çekileceği duyuruldu.
Seyircisiz çekileceği açıklanan TV programlarını, ünlü sunucu Ellen DeGeneres’in kendi adıyla yayınlanan şovu, Dr. Phil, The View, Live With Kelly ve Ryan adlı programlar takip etti.
ABD'DE 1000 VAKA, 30 ÖLÜM
ABD’de corona vakası tespit edilen kişi sayısı 1000’i geçerken, şimdiye kadar en az 30 kişi de hayatını kaybetti. Etkisini artıran virüs salgını, toplu etkinliklere getirilen yasaklar, spor müsabakalarına seyirci alınmaması gibi uygulamalarla günlük hayata da yansıdı.