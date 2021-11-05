Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı

En az 10 yıl tacizin sürdüğünü belirten tenisçi, “Neden bana geri döndün, beni seninle birlikte olmak için evine götürdün? Ne kadar iğrendiğimi anlatamam. Kendimi yürüyen bir ceset gibi hissediyorum. Her gün rol yapıyordum” açıklamasında bulundu.