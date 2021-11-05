Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı

Haberler 05.11.2021 - 10:42
Çinli ünlü tenisçi Peng Shuai, sosyal medya platformu Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı.
Söz konusu açıklamayı içeren paylaşım, ülkede sosyal medyayı kontrol altında tutan hükümet görevlileri tarafından hızla kaldırılıp tenisçinin hesabı da silindi.
Ancak Shuai’nin mesajının ekran görüntüsü Twitter gibi platformlarda yayıldı.
Gaoli’nin davetiyle tenis oynamak için gittiği evinde cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.
En az 10 yıl tacizin sürdüğünü belirten tenisçi, “Neden bana geri döndün, beni seninle birlikte olmak için evine götürdün? Ne kadar iğrendiğimi anlatamam. Kendimi yürüyen bir ceset gibi hissediyorum. Her gün rol yapıyordum” açıklamasında bulundu.
İddialarına dair herhangi bir delil sunamayacağını ancak işe yaramasa dahi gerçeği söyleyeceğini belirten Shuai, “Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Delil kaydetmek için hep ses kayıt cihazı getireceğimden korktun. Ses, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var” ifadesini kullandı.