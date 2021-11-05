Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı

Ünlü tenisçi Peng Shuai, Çin’in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli’nin cinsel tacizine uğradığını açıkladı. Sporcunun sosyal medyada yaptığı ifşaat hükümet yetkililerince anında kaldırıldı.

Haberler 05.11.2021 - 10:42

Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı - 1

Çinli ünlü tenisçi Peng Shuai, sosyal medya platformu Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında ’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı.

Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı - 2

Söz konusu açıklamayı içeren paylaşım, ülkede sosyal medyayı kontrol altında tutan hükümet görevlileri tarafından hızla kaldırılıp tenisçinin hesabı da silindi.

Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı - 3

Ancak Shuai’nin mesajının ekran görüntüsü Twitter gibi platformlarda yayıldı.

Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı - 4

Gaoli’nin davetiyle tenis oynamak için gittiği evinde cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.

Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı - 5

En az 10 yıl tacizin sürdüğünü belirten tenisçi, “Neden bana geri döndün, beni seninle birlikte olmak için evine götürdün? Ne kadar iğrendiğimi anlatamam. Kendimi yürüyen bir ceset gibi hissediyorum. Her gün rol yapıyordum” açıklamasında bulundu.

Ünlü tenisçi Peng Shua, eski başbakan yardımcısını taciz ile suçladı - 6

İddialarına dair herhangi bir delil sunamayacağını ancak işe yaramasa dahi gerçeği söyleyeceğini belirten Shuai, “Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Delil kaydetmek için hep ses kayıt cihazı getireceğimden korktun. Ses, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var” ifadesini kullandı.

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