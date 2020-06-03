Ünlü yapımcı J.J. Abrams rekor bağışta bulunacak

Ünlü yapımcı J.J. Abrams, ırkçılıkla mücadele eden organizasyonlara 10 milyon dolarlık rekor bağışta bulunacak.

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03.06.2020 - 07:56

J.J. Abrams’ın yapım şirketi Bad Robot Productions ve Katie McGrath & J.J. Abrams Aile Vakfı, ırkçılıkla mücadele eden organizasyonlara 10 milyon dolarlık (yaklaşık 70 milyon TL) bağış yapacak.







Yapılan açıklamada çeşitli kuruluşlara 5 yıl içinde 10 milyon dolar aktarılacağı kaydedildi.







“Yeter artık” diye başlayan açıklamada, polis şiddeti ve beyazlara yönelik imtiyazların durdurulması çağrısı yapıldı.







Bağışın her yıl 2 milyon dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olacak şekilde yapılacağı belirtildi.







George Floyd’un trajik ölümüyle ABD genelinde bir haftadır devam eden protesto gösterilerine eğlence sektörünün farklı kesimlerinden destek mesajları geliyor. Beyonce, Lady Gaga ve Rihanna gibi dünyaca ünlü şarkıcılar da George Floyd’un öldürülmesinden sorumlu polislere karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu.

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