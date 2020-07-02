Ünlü yazar Dan Brown'un eski eşinden dava

Dünyaca ünlü Da Vinci Şifresi romanının yazarı Dan Brown’un eski eşi evilikleri sırasında farklı kadınlarla gizli hayatı olduğu iddiasıyla yazara dava açtı.

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02.07.2020 - 08:11

Da Vinci Şifresi ile Melekler ve Şeytanlar gibi çok satan romanların yazarı ABD’li Dan Brown’ın geçen yıl boşandığı eşi Blythe, evlilikleri sırasında ünlü yazarın dört kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla davacı oldu.







Gerçekleri boşandıktan sonra öğrendiğini belirten Blythe Brown, 21 yıllık evliliklerinin son 6 yılında yazarın kendi hayatlarının dışında ABD, Avrupa ve Karayipler’de farklı ve yalanlarla örülü bir yaşamının olduğunu öne sürdü.







Dan Brown’ın ilişkisi olduğu belirtilen kadınlar arasında siyasi bir yetkili ve kişisel at antrenörünün de bulunduğu iddia ediliyor.







Dava dosyasına göre, Dan Brown, Hollandalı antrenöre, eşi Blythe ile ortak hesabındaki parayı kullanarak 345 bin dolarlık bir at, bir at taşıma aracı ve yeni bir otomobil hediye etmiş.







Dan Brown’ın romanlarına ilham verdiğini belirten eski eşi Blythe, “Dan evliliğimiz sırasında pek çok projeyi benden gizledi. Şimdi bu davayı mal varlığımı korumak için açtım. Birlikte çok çalıştık, anlamlı bir şey inşa etmek için mücadele ettik. Dan’ın bu halini tanıyamıyorum! Onun hilesini ve ihanetini ortaya çıkarmanın zamanı.”







İddiaları reddeden Dan Brown ise eski eşiyle mal varlıklarını yarı yarıya paylaştıklarını söyleyerek “Blythe sadece kendisi ve muhtemelen avukatı tarafından bilinen nedenlerden dolayı, evliliğimiz üzerinden kurgusal bir hikâyeyi beni incitmek ve utandırmak için tasarladı” dedi.

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