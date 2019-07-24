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Ünlü yıldız Clotilde Courau Paris'te soyuldu

Kim Kardashian ve ünlü Ünlü futbolcu Thiago Silva'nın ardından Paris'te büyük bir soygun daha gerçekleşti. Mücevher hırsızları bu kez Fransız oyuncu Clotilde Courau ile eşi Emanuele Filiberto'yu hedef aldı. Soygunda 3 milyon 200 bin liralık mücevher çalındı.

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    Mücevher hırsızları Fransız oyuncu Clotilde Courau ile Emanuele Filiberto'nun İtalya'da tatilde oldukları sırada Paris'teki evlerine girdi.


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    En az 3 milyon 200 bin TL değerinde mücevher çalındığını belirten polis kaynakları söz konusu soygunun 'amatör işi' olmadığını belirtti.


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    Hırsızların eve anahtarla girdiği öne sürülürken bu bilgi ise henüz doğrulanmadı.


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    2018'de bir yıl önceki oranla Paris'teki hırsızlık vakalarında yüzde 16 artış kaydedilmişti.


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    Bu oran lüks evlerin ve pahalı apartmanların bulunduğu şehrin batısında yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.


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    ABD'li yıldız Kim Kardashian'da 2016 yılında Paris'te bir otelde soyulmuştu. 


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    Ünlü futbolcu Thiago Silva'nın evi ise geçtiğimiz yıl hırsızların hedefi olmuştu.
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