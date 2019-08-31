Ünlü yıldız Kelly Brook Bodrum'da
Anadolu Ajansı
Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi.
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1Sabah saatlerinde Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası ve yakın çevresi ile Karada bölgesindeki koylara gitti.
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2Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.
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3Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı.
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4Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.
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5Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken ünlü oyuncu objektiflerine de el salladı.
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6Brook tatil karelerini sosyal medyadan da yayınladı.