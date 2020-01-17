Ünlü yıldız Kylie Jenner'dan fuar ve müze

Kurduğu kozmetik şirketiyle dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner şimdi de fuar ve müze açıyor.
17.01.2020 - 09:52
Kylie Museum ve Kylie Con (Kylie Fuarı) isimlerinin patentini alan Kylie Jenner, müze açmaya hazırlanıyor.
Müzenin fuar kapsamında kısa süreli mi açılacağı yoksa sabit bir yerde mi olacağı merak ediliyor.
22 yaşındaki yıldızın fuarının makyaj sektörünü buluşturan en büyük organizasyonlardan biri olması bekleniyor.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştiri alan Jenner, son olarak Avustralya yangınıyla mücadele edenler için yaptığı bir milyon dolarlık bağışla gündeme gelmişti.
Forbes dergisi tarafından servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Jenner, kozmetik markası Kylie Cosmetics'in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli kozmetik devi Coty'e sattı. Şirketin yüzde 49'luk oranı kendisinde kalan Jenner, markanın kreatif direktörlüğünü de üstleniyor.
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