Ünlü yıldız Matthew Bellamy baba oldu

Britanyalı müzik grubu Muse’un solisti Matthew Bellamy, eşi ABD'li model Elle Evans ile bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.
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15.06.2020 - 15:02
Matthew Bellamy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dünyaya gelen bebeklerinin ismini Lovella Dawn koyduklarını söyledi.
Eşi ve kızıyla çektiği fotoğrafı paylaşan Bellamy, esprili bir dille kızının da tıpkı karantinada saçını nasıl kestirdiyse o şekilde dünyaya geldiğini söyledi.
Ünlü müzisyen fotoğrafı, “Lovella Dawn Bellamy, 7 Haziran 2020’de tıpkı babasının karantina saçına benzer saçla dünyaya geldi! Annesi harika iş çıkardı” ifadelerini kullandı.
Bellamy ayrıca, Evans’ın kızıyla aynı desenli kıyafetler giydiği ve kızını uyuttuğu görülen bir fotoğraf da paylaştı. Evans’ın, Anneler Günü’nde yaptığı paylaşımlardaysa şişkin karnını okşadığı görülüyordu. Evans fotoğrafı, “Neredeyse anne olmak üzereyim” mesajıyla paylaşmıştı.
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