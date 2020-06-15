Ünlü yıldız Matthew Bellamy baba oldu

Eşi ve kızıyla çektiği fotoğrafı paylaşan Bellamy, esprili bir dille kızının da tıpkı karantinada saçını nasıl kestirdiyse o şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

Bellamy ayrıca, Evans’ın kızıyla aynı desenli kıyafetler giydiği ve kızını uyuttuğu görülen bir fotoğraf da paylaştı. Evans’ın, Anneler Günü’nde yaptığı paylaşımlardaysa şişkin karnını okşadığı görülüyordu. Evans fotoğrafı, “Neredeyse anne olmak üzereyim” mesajıyla paylaşmıştı.





