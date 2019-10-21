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Ünlü yıldız Miranda Kerr evinin kapılarını açtı

Doğum için gün sayan ünlü yıldız Miranda Kerr, Malibu’daki köy evinin kapılarını açtı. Kamera karşısına geçen Kerr, The Hollywood Reporter’a poz verdi.

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    Eşi Evan Spiegel ile yeni doğacak bebeklerinin heyecanını yaşayan Miranda Kerr evinin kapılarını açtı.


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    36 yaşındaki yıldız, “Dünyadaki en sevdiğim yer, evim. Deşarj olduğum, beslenmiş hissettiğim, ilham aldığım, eğlendiğim ve sevdiklerimle güzel anılar biriktirdiği mekanım...” dedi.


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    Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü model podyumlara kısa süreliğine ara verdi.

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    Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen Kerr bu evlilikten daha önce Hart isimli bir çocuk dünyaya getirmişti.
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