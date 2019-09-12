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Ünlü yıldız Rita Ora da tatil için Bodrum'da

Dünyaca ünlü şarkcı Rita Ora da bu yıl Bodrum'u tercih eden ünlü isimler kervanına katıldı. Türkiye'ye kardeşiyle gelen ünlü yıldızın tatili dünya basınında da yer buldu.

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    Son olarak İngiliz yıldız Kelly Brook'un ardından bu kez de Rita Ora Bodrum'a geldi.


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    Türkiye tatili dünya basınında da yer alan 28 yaşındaki şarkıcı Bodrum'da olduğunu Instagram paylaşımıyla da duyurdu.

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    Ora "Eylül ayı programıma başlamadan önce beş tam gün tatilim olduğu için çok mutluyum. Deniz, güneş, kum benim için" dedi.


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    Rita Ora'ya Bodrum'da Lisa Marie adlı bir arkadaşı ve kardeşi Elena Ora eşlik ediyor.


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    Ünlü yıldızın kaldığı özel villanın geceliğinin 14 bin euro (Yaklaşık 90 bin TL) olduğu belirtildi.
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