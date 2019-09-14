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Ünlü yıldıza 14 gün hapis

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Amerikalı aktris Felicity Huffman, kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet verdiği gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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    "Umutsuz Ev Kadınları" dizisiyle yıldızı parlayan Huffman, mayıs ayında suçlu bulunmuştu. Son duruşmada ise hakkındaki ceza belli oldu.
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    Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu, cezayı hakettiğini söyledi.
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    Huffman; 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.
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    Ünlü yıldızın, kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için bir kişiye 15 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.
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