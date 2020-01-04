Ünlü yıldızlar Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones İstanbul'da (Ailecek tarih turu)

Yeni yıla Afrika'nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası'nda 2 çocuğuyla birlikte giren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çifti, THY'nin tarifeli seferiyle Tanzanya'dan İstanbul'a geldi. Tarihi yerleri gezecekleri bildirilen ünlü yıldızların çocukları tatilinde ilk gününde şehir turuna çıktı. İki kardeşin ilk durağı Sultanahmet oldu.

İHA - DHA 04.01.2020 - 15:50





Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, dün saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi.

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezecekleri bildirilen çitfin çocukları tatilin ilk gününde şehir turuna çıktı.

Nişantaşı'nda kaldıkları otelden sabah erken saatlerde ayrılan Dylan Michael Douglas (20) ile kız kardeşi Carys Zeta Douglas (17)'ın ilk durakları Sultanahmet Meydanı oldu.

Rehber eşliğinde meydanı gezen ve Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun ile Theodosius Dikilitaş hakkında bilgi alan iki kardeş daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne girdi.

Ünlü çift ve çocuklarının 8 Ocak tarihine kadar İstanbul'da kalacak.