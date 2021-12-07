Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 11:00
Suudi Arabistan’da değişim adına bazı adımlar atılıyor. Bu adımlar Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlalleri konusundaki tartışmalı konumu ve özellikle de Cemal Kaşıkçı cinayetiyle eleştirilirken, Batılı katılımcılar için de iptal çağrıları gündemden düşmüyor. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in mektup göndererek iptal çağrısı yaptığı ve iptal için ABD’de kampanyaların yürütüldüğü Justin Bieber konseri, önceki gün Suudi Arabistan’da gerçekleşti.
Şimdi de film festivali zamanı geldi. 2019 yılından bu yana düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Hollywood’un ve podyumların ünlü isimlerini ağırlıyor.
Candice Swanepoel, Hilary Swank, Irina Shayk, Alessandra Amborsio gibi yıldızlar Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen festivalde boy gösterdi.
Yıldızlar, Cyrano filminin galasında kırmızı halıda yürüdü.
Ünlü isimler, Arap film yapımcısı Mohammed Al Turki ile birlikte kırmızı halıda poz verdi.
Ünlü modellerin dekolteli şıklığının yanında, Mohammed Al Turki geleneksel kıyafetler içinde poz verdi.
İşte Cyrano filminin Suudi Arabistan galasından yansıyanlar...
Irina Shayk
Candice Swanepoel
Alessandra Ambrosio
Hilary Swank
Sara Sampaio
Candice Swanepoel ve Mohammed Al Turki
Catherine Deneuve
Tina Kunakey, Vincent Cassel
Hilary Swank ve Mohammed Al Turki
Clive Owen
Alessandra Ambrosio
Sara Sampaio ve Mohammed Al Turki
Barron Hilton, Tess Hilton
Hilary Swank
Alessandra Ambrosio ve Mohammed Al Turki
Shanina Shaik
Sasha Luss
Mila Alzahrani
Shanina Shaik ve Mohammed Al Turki
Tina Kunakey, Vincent Cassel