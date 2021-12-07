Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı

Suudi Arabistan’da değişim adına bazı adımlar atılıyor. Bu adımlar Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlalleri konusundaki tartışmalı konumu ve özellikle de Cemal Kaşıkçı cinayetiyle eleştirilirken, Batılı katılımcılar için de iptal çağrıları gündemden düşmüyor. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in mektup göndererek iptal çağrısı yaptığı ve iptal için ABD’de kampanyaların yürütüldüğü Justin Bieber konseri, önceki gün Suudi Arabistan’da gerçekleşti.