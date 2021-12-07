Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı

Suudi Arabistan'ın yenilikçi adımlarının parçası olarak lanse edilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, bu yıl üçüncü kez yapılıyor. Ülkenin zayıf insan hakları karnesi ve özellikle de Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı gösterilen tepkilere rağmen, Hollywood dünyasının ünlü isimleri Suudi etkinliğinde boy göstermeye devam ediyor. Dün yapılan Cyrano filminin galasına Candice Swanepoel, Hilary Swank, Irina Shayk, Alessandra Amborsio, Catherine Deneuve gibi ünlü isimler katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 11:00

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 1

’da değişim adına bazı adımlar atılıyor. Bu adımlar Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlalleri konusundaki tartışmalı konumu ve özellikle de Cemal Kaşıkçı cinayetiyle eleştirilirken, Batılı katılımcılar için de iptal çağrıları gündemden düşmüyor. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in mektup göndererek iptal çağrısı yaptığı ve iptal için ABD’de kampanyaların yürütüldüğü Justin Bieber konseri, önceki gün Suudi Arabistan’da gerçekleşti.

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 2

Şimdi de film festivali zamanı geldi. 2019 yılından bu yana düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Hollywood’un ve podyumların ünlü isimlerini ağırlıyor.

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 3

Candice Swanepoel, Hilary Swank, Irina Shayk, Alessandra Amborsio gibi yıldızlar Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen festivalde boy gösterdi.

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 4

Yıldızlar, Cyrano filminin galasında kırmızı halıda yürüdü.

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 5

Ünlü isimler, Arap film yapımcısı Mohammed Al Turki ile birlikte kırmızı halıda poz verdi.

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 6

Ünlü modellerin dekolteli şıklığının yanında, Mohammed Al Turki geleneksel kıyafetler içinde poz verdi.

İşte Cyrano filminin Suudi Arabistan galasından yansıyanlar...

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 7

Irina Shayk

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 8

Candice Swanepoel

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 9

Alessandra Ambrosio

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 10

Hilary Swank

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 11

Sara Sampaio

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 12

Candice Swanepoel ve Mohammed Al Turki

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 13

Catherine Deneuve

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 14

Tina Kunakey, Vincent Cassel

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 15

Hilary Swank ve Mohammed Al Turki

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 16

Clive Owen

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 17

Alessandra Ambrosio

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 18

Sara Sampaio ve Mohammed Al Turki

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 19

Barron Hilton, Tess Hilton

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 20

Hilary Swank

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 21

Alessandra Ambrosio ve Mohammed Al Turki

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 22

Shanina Shaik

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 23

Sasha Luss

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 24

Mila Alzahrani

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 25

Shanina Shaik ve Mohammed Al Turki

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 26

Tina Kunakey, Vincent Cassel

Ünlü yıldızlar Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldı - 27

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