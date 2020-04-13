Ünlü yıldızların karantina stilleri

Her daim şık görmeye alışık olduğumuz gösteri dünyasının yıldızları, corona günlerinde daha rahat kıyafetler tercih etse de stillerinden ödün vermiyor. İşte Shakira'dan Rita Ora'ya Kourtney Kardashian'dan Emma Roberts'a ünlü yıldızların karantina günlerinde evlerinden paylaştıkları kareler...
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