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Ünlü yıldızların kıyafetlerini yiyeceklerle taklit eden sosyal medya fenomeni

Taylandlı sosyal medya yıldızı Benjaphorn "Sine" Chetsadakan, ünlülerin ve film kahramanlarının hafızalara kazınan görünümlerini yiyecekler yardımıyla kendi üzerinde yeniden yaratıyor. “Bu çalışmaya büyük beden kadınlara ilham vermek için başladım” diyen 22 yaşındaki yetenekli tasarımcı, yiyecekler yardımıyla tanınmış kahramanlardan ünlü yıldızlara kadar pek çok karakterin mizahını yapıyor. İşte Aquaman, Black Panther'den Katy Perry, Taylor Swift'e sebzeli taklitler...

  • 1

    Aquaman

    Aquaman
  • 2

    Taylor Swift

    Taylor Swift
  • 3

    Black Widow (Kara Dul)

    Black Widow (Kara Dul)
  • 4

    Mona Lisa

    Mona Lisa
  • 5

    Black Panther

    Black Panther
  • 6

    Victoria's Secret meleği

    Victoria's Secret meleği
  • 7

    Guess reklamı

    Guess reklamı
  • 8

    Mera

    Mera
  • 9

    Alita: Savaş Meleği

    Alita: Savaş Meleği
  • 10

    Areeya

    Areeya
  • 11

    Hela

    Hela
  • 12

    Katy Perry

    Katy Perry
  • 13

    Story of Yanxi Palace (TV programı)

    Story of Yanxi Palace (TV programı)
  • 14

    Louis Koo (Aktör)

    Louis Koo (Aktör)
  • 15

    Guess reklamı

    Guess reklamı
  • 16

    Jennie Solo (Şarkıcı)

    Jennie Solo (Şarkıcı)
  • 17

    Light X Shadow (Video oyunu)

    Light X Shadow (Video oyunu)
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