Ünlü yıldızların kıyafetlerini yiyeceklerle taklit eden sosyal medya fenomeni
Taylandlı sosyal medya yıldızı Benjaphorn "Sine" Chetsadakan, ünlülerin ve film kahramanlarının hafızalara kazınan görünümlerini yiyecekler yardımıyla kendi üzerinde yeniden yaratıyor. “Bu çalışmaya büyük beden kadınlara ilham vermek için başladım” diyen 22 yaşındaki yetenekli tasarımcı, yiyecekler yardımıyla tanınmış kahramanlardan ünlü yıldızlara kadar pek çok karakterin mizahını yapıyor. İşte Aquaman, Black Panther'den Katy Perry, Taylor Swift'e sebzeli taklitler...