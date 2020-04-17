Ünlü yıldız Matt Damon mahsur kaldı

17.04.2020 - 14:30 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 15:16
Amerikalı ünlü oyuncu Matt Damon, yeni filmi The Last Duel’in çekimleri sırasında İrlanda’da tecrit altına alındı.
Karantinayı İrlanda’da geçirmek zorunda kalan ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte küçük bir kasabada kalmaya başladı.
Hayranları, Dalkey’de Oscarlı oyuncuyu, koşu yaparken ve yüzerken gördüklerini sosyal medyada dile getiriyor.
Ailesiyle birlikte kasabada bir deniz ürünleri restoranına giden Damon, personelle beraber fotoğraf da çektirdi. Restoran fotoğrafı, Instagram üzerinden paylaşarak ünlü aktöre teşekkür ettiler.
Matt Damon’ın çekim için irlanda'ya gittiği The Last Duel filmi bir tarih romanından uyarlandı. Filmde ayrıca Ben Affleck ve Adam Driver’da yer alıyor.