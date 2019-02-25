Ünlüler 2019 Vanity Fair Oscar partisinde buluştu (Oscar after party)
ntv.com.tr
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) sonrası bir after party düzenlendi. Jennifer Lopez'den Alessandra Ambrosio'ya, Adrien Brody'den Orlando Bloom'a ünlüler partide bir araya geldi. İşte Vanity Fair Afper Party'den yansıyanlar...
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1
Jennifer Lopez
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2
Rita Ora
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3
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4
Marilyn Manson, Adrien Brody
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5
Jessica Alba, Regina Hall, Tarana Burke, Gabrielle Union, Kaia Burke, Samira Wiley ve Adepero Oduye
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6
Kerry Washington, Barbra Streisand
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7
Odell Beckham Jr. ve Tiffany Haddish
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8
Joe Jonas, Sophie Turner
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9
Spike Lee
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10
Glenn Close
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11
Emilia Clarke
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12
Zoë Kravitz
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13
Naomi Campbell
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14
Linda Cardellini
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15
Vanessa Laine Bryant, Kobe Bryant
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16
Camila Cabello
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17
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18
David Harbour ve Alison Sudol
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19
Danai Gurira
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20
Leslie Bibb, Sam Rockwell
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21
Paris Jackson
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22
Kate Beckinsale
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23
Hasley, Adrien Brody, Marilyn Manson
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24
Natasha Lyonne, Samira Wiley
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25
Natasha Lyonne, Samira Wiley
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26
Anita Hill, Barbra Streisand
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27
Tom Kaulitz, Heidi Klum
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28
Adam Lambert
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29
Lupita Nyong'o
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30
Winnie Harlow
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31
Taylor Hill
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32
Heidi Klum
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33
Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham
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34
Gabrielle Union, Regina Hall ve Naomi Campbell
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35
Ashley Graham
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36
Justin Mikita, Elizabeth Banks, Jesse Tyler Ferguson
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37
Serena Williams
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38
Emilia Clarke
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39
Mark Ronson
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40
Ben Falcone, Melissa McCarthy
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41
Halsey
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42
David Furnish, Elton John
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43
Elsa Hosk
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44
Terry Crews
-
45
Alessandra Ambrosio
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46
Vanessa Hudgens
-
47
Alessandra Ambrosio
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48
Jennifer Lopez
-
49
Jasmine Tookes
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50
Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins
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51
Lydia Hearst
-
52
Behati Prinsloo
-
53
Emily Ratajkowski, Nina Dobrev
-
54
Holland Taylor, Sarah Paulson
-
55
Patricia Arquette
-
56
Rita Ora
-
57
Orlando Bloom
-
58
Steven Yeun
-
59
Finn Wittrock
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60
Taraji P. Henson
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61
Jaime King
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62
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63
Kendall Jenner, Caitlyn Jenner
-
64
Priyanka Chopra
-
65
Leslie Mann, Judd Apatow, Megan Mullally
-
66
Tracee Ellis Ross, Diana Ross
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67
Sofia Vergara
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68
Jessica Alba
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69
Selma Blair, Krista Smith
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70
Tom Ford