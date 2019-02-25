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Ünlüler 2019 Vanity Fair Oscar partisinde buluştu (Oscar after party)

ntv.com.tr

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) sonrası bir after party düzenlendi. Jennifer Lopez'den Alessandra Ambrosio'ya, Adrien Brody'den Orlando Bloom'a ünlüler partide bir araya geldi. İşte Vanity Fair Afper Party'den yansıyanlar...

  • 1

    Jennifer Lopez

    Jennifer Lopez
  • 2

    Rita Ora

    Rita Ora
  • 3

  • 4

    Marilyn Manson, Adrien Brody

    Marilyn Manson, Adrien Brody
  • 5

    Jessica Alba, Regina Hall, Tarana Burke, Gabrielle Union, Kaia Burke, Samira Wiley ve Adepero Oduye

    Jessica Alba, Regina Hall, Tarana Burke, Gabrielle Union, Kaia Burke, Samira Wiley ve Adepero Oduye
  • 6

    Kerry Washington, Barbra Streisand

    Kerry Washington, Barbra Streisand
  • 7

    Odell Beckham Jr. ve Tiffany Haddish

    Odell Beckham Jr. ve Tiffany Haddish
  • 8

    Joe Jonas, Sophie Turner

    Joe Jonas, Sophie Turner
  • 9

    Spike Lee

    Spike Lee
  • 10

    Glenn Close

    Glenn Close
  • 11

    Emilia Clarke

    Emilia Clarke
  • 12

    Zoë Kravitz

    Zoë Kravitz
  • 13

    Naomi Campbell

    Naomi Campbell
  • 14

    Linda Cardellini

    Linda Cardellini
  • 15

    Vanessa Laine Bryant, Kobe Bryant

    Vanessa Laine Bryant, Kobe Bryant
  • 16

    Camila Cabello

    Camila Cabello
  • 17

  • 18

    David Harbour ve Alison Sudol

    David Harbour ve Alison Sudol
  • 19

    Danai Gurira

    Danai Gurira
  • 20

    Leslie Bibb, Sam Rockwell

    Leslie Bibb, Sam Rockwell
  • 21

    Paris Jackson

    Paris Jackson
  • 22

    Kate Beckinsale

    Kate Beckinsale
  • 23

    Hasley, Adrien Brody, Marilyn Manson

    Hasley, Adrien Brody, Marilyn Manson
  • 24

    Natasha Lyonne, Samira Wiley

    Natasha Lyonne, Samira Wiley
  • 25

    Natasha Lyonne, Samira Wiley

    Natasha Lyonne, Samira Wiley
  • 26

    Anita Hill, Barbra Streisand

    Anita Hill, Barbra Streisand
  • 27

    Tom Kaulitz, Heidi Klum

    Tom Kaulitz, Heidi Klum
  • 28

    Adam Lambert

    Adam Lambert
  • 29

    Lupita Nyong'o

    Lupita Nyong'o
  • 30

    Winnie Harlow

    Winnie Harlow
  • 31

    Taylor Hill

    Taylor Hill
  • 32

    Heidi Klum

    Heidi Klum
  • 33

    Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham

    Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham
  • 34

    Gabrielle Union, Regina Hall ve Naomi Campbell

    Gabrielle Union, Regina Hall ve Naomi Campbell
  • 35

    Ashley Graham

    Ashley Graham
  • 36

    Justin Mikita, Elizabeth Banks, Jesse Tyler Ferguson

    Justin Mikita, Elizabeth Banks, Jesse Tyler Ferguson
  • 37

    Serena Williams

    Serena Williams
  • 38

    Emilia Clarke

    Emilia Clarke
  • 39

    Mark Ronson

    Mark Ronson
  • 40

    Ben Falcone, Melissa McCarthy

    Ben Falcone, Melissa McCarthy
  • 41

    Halsey

    Halsey
  • 42

    David Furnish, Elton John

    David Furnish, Elton John
  • 43

    Elsa Hosk

    Elsa Hosk
  • 44

    Terry Crews

    Terry Crews
  • 45

    Alessandra Ambrosio

    Alessandra Ambrosio
  • 46

    Vanessa Hudgens

    Vanessa Hudgens
  • 47

    Alessandra Ambrosio

    Alessandra Ambrosio
  • 48

    Jennifer Lopez

    Jennifer Lopez
  • 49

    Jasmine Tookes

    Jasmine Tookes
  • 50

    Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins

    Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins
  • 51

    Lydia Hearst

    Lydia Hearst
  • 52

    Behati Prinsloo

    Behati Prinsloo
  • 53

    Emily Ratajkowski, Nina Dobrev

    Emily Ratajkowski, Nina Dobrev
  • 54

    Holland Taylor, Sarah Paulson

    Holland Taylor, Sarah Paulson
  • 55

    Patricia Arquette

    Patricia Arquette
  • 56

    Rita Ora

    Rita Ora
  • 57

    Orlando Bloom

    Orlando Bloom
  • 58

    Steven Yeun

    Steven Yeun
  • 59

    Finn Wittrock

    Finn Wittrock
  • 60

    Taraji P. Henson

    Taraji P. Henson
  • 61

    Jaime King

    Jaime King
  • 62

  • 63

    Kendall Jenner, Caitlyn Jenner

    Kendall Jenner, Caitlyn Jenner
  • 64

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra
  • 65

    Leslie Mann, Judd Apatow, Megan Mullally

    Leslie Mann, Judd Apatow, Megan Mullally
  • 66

    Tracee Ellis Ross, Diana Ross

    Tracee Ellis Ross, Diana Ross
  • 67

    Sofia Vergara

    Sofia Vergara
  • 68

    Jessica Alba

    Jessica Alba
  • 69

    Selma Blair, Krista Smith

    Selma Blair, Krista Smith
  • 70

    Tom Ford

    Tom Ford
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