Ünlüler 6 Şubat depremlerini unutmuyor. "Acımız hiç dinmeyecek"

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, duygularını bir video ile paylaştı. “6 Şubat felaketinde en ağır darbeyi alan memleketim” diyen Alkan, sözlerine “Antakya’nın topraklarında yaşam,medeniyet, kardeşlik, huzur rüzgârlarının estiği günlerden canlı bir hatıra.. Depremde aramızdan ayrılan akrabalarımı, dostlarımı ve bütün felaket bölgesinde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” diye devam etti.