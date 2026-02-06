Ünlüler 6 Şubat depremlerini unutmuyor. "Acımız hiç dinmeyecek"

06.02.2026 11:51

NTV - Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Ünlüler de tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin yıl dönümünde üzüntülerini paylaştı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Acıların hala taze olduğu felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, yitirilen binlerce canın hatırası da unutulmuyor. Ünlü isimler de sosyal medya paylaşımlarıyla depremlerin yıl dönümünde duygularını dile getirdi.

HAKAN ALTUN 1
Sosyal Medya

HAKAN ALTUN

Şarkıcı Hakan Atun, “Hafızalarımıza derin bir acıyla kazınan bu günde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaraları sarmak için dayanışmaya, birbirimize tutunmaya ve birlikte iyileşmeye devam etmeliyiz. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

BURCU KARA 2
Sosyal Medya

BURCU KARA

Oyuncu Burcu Kara, üzüntüsünü “Hayatımızın en acı tarihinin yıl dönümü geldi. Yine yas günümüz. Binlerce acı, milyarlarca gözyaşı. Acımız hiç dinmeyecek, kimse asla unutulmayacak. Nurlarda uyusun hepsi” sözleriyle paylaştı.

SİBEL CAN 3
Sosyal Medya

SİBEL CAN

Şarkıcı Sibel Can da paylaşımında “Bir gecede değişen hayatlar... Yarım kalan hikayeler... Hiç dinmeyen bir özlem… 6 Şubat'ı unutmadık. Allah tüm kayıplarımıza rahmet eylesin, geride kalanlara sabır versin" ifadelerini kullandı.

SONER SARIKABADAYI 4
Sosyal Medya

SONER SARIKABADAYI

6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri tek tek yazan Soner Sarıkabadayı, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi rahmetle anıyorum. Allah'ım hiç bir şehirimize bir daha yaşatmasın inşallah” dedi.

MUAZZEZ ERSOY 5
Sosyal Medya

MUAZZEZ ERSOY

Şarkıcı Muazzez Ersoy da "Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü gerçekleşiyor. Depremi unutmadık. Acılarımızı unutmadık. Depremde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalanlara sabır diliyorum. Rabbim vatanımıza bir daha deprem acısı yaşatmasın" dedi.

HAMDİ ALKAN 6
Sosyal Medya

HAMDİ ALKAN

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, duygularını bir video ile paylaştı. “6 Şubat felaketinde en ağır darbeyi alan memleketim” diyen Alkan, sözlerine “Antakya’nın topraklarında yaşam,medeniyet, kardeşlik, huzur rüzgârlarının estiği günlerden canlı bir hatıra.. Depremde aramızdan ayrılan akrabalarımı, dostlarımı ve bütün felaket bölgesinde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” diye devam etti.

ZAFER ALGÖZ 7
Sosyal Medya

ZAFER ALGÖZ

Ünlü oyuncu Zafer Algöz de paylaşımında “Unutmadık 6 Şubat… Giden canlara rahmet olsun” dedi. 