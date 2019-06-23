Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)

Sezen Aksu, oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.

Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine "Poz verir misiniz?" diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri" dedi.