Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
ntv.com.tr
Bugün, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular sandık başına gidiyor. 23 Haziran seçimlerinde ünlüler de oy kullanıyor. İşte sandık başında görüntülenen ünlüler...
-
1
Demet Akbağ
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 No'lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun, teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.
-
2
Sezen Aksu
Sezen Aksu, oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.
Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine "Poz verir misiniz?" diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri" dedi.
-
3
Oğuzhan Koç
Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, sabah erken saatlerde oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Koç, Saat 09.30 sıralarında oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.
Acele ederek girdiği okulda 1068 No'lu sandıkta oyunu kullanan Oğuzhan Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Koç, basın mensuplarının hızlı hareket etmesinin sebebini sorması üzerine Kayseri’de konseri olduğu için acele ettiğini belirtti. Koç, "Kayseri’de bugüne seçim olacağını tahmin etmeyerek konser koydum. Orada da seçim gündem olmadığı için biz de koşarak Kayseri’ye geçeceğiz. Ülkemiz ve özellikle İstanbul için hayırlısı olsun” diye konuştu.