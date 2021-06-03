Ünlüler corona virüs yasağını deldi: Cezamız neyse öderiz

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Enes Batur, corona virüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21:00’da kapatılması kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri tarafından ceza kesilen ünlü şarkıcı ve oyuncular, mekandan saat 01:30 ayrıldı. Partiye katılanlardan İDerici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi.

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03.06.2021 - 07:48

Şarkıcılar İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, oyuncular Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy’de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; keyifli geçen yemekte şarkıcılar ve oyuncular, corona virüs salgınına karşı alınan mekanların saat 21:00’a kadar açık olması yasağına aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

Şarkıcılar İrem Derici ve Derya Uluğ, magazin muhabirlerine görüntü vermeden arka kapıdan kaçmak istese de bu isteklerinde başarılı olamadı.





Kameraları fark eden Derya Uluğ, koşar adımlarla doğum günü kutlaması yaptıkları mekana geri kaçtı.

İrem Derici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi.

Mekandan en son ayrılan Derya Uluğ ve Cem Belevi, hızlı şekilde araca bindi.

Basın mensuplarının soruları karşısında şarkıcı Derya Uluğ, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.