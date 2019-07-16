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Ünlüler de 'yaşlanma' akımına uydu (Sosyal medyanın yeni trendi FaceApp)

Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmaya ünlü isimler de katılıyor. İşte yeni trend FaceApp uygulamasıyla ünlülerin ortaya çıkan görüntüleri...

  • 1

    CEM YILMAZ

    "Sevgili kardeşim Ozan'ın 50. sanat yılı ödülünü verirken"
  • 2

    OZAN GÜVEN-CEM YILMAZ
  • 3

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
  • 4

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
  • 5

    CAN BONOMO

    "Üç gün üst üste konser vermişizdir"
  • 6

    CAN BONOMO
  • 7

    BURAK ÖZÇİVİT

  • 8

    BURAK ÖZÇİVİT
  • 9

    TARKAN
  • 10

    TARKAN
  • 11

    CEM YILMAZ

    "28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"
  • 12

    CEM YILMAZ
  • 13

    EDİS
  • 14

  • 15

    SERENAY SARIKAYA


  • 16

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 17

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 18

    ÇAĞATAY ULUSOY






  • 19

    ÇAĞATAY ULUSOY





  • 20

    DEMET ÖZDEMİR
  • 21

    DEMET ÖZDEMİR
  • 22

    KEREM BÜRSİN
  • 23

    KEREM BÜRSİN
  • 24

    CANSU DERE


  • 25

    CANSU DERE
  • 26

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ


  • 27

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
  • 28

    CAN YAMAN


  • 29

    CAN YAMAN
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