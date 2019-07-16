Ünlüler de 'yaşlanma' akımına uydu (Sosyal medyanın yeni trendi FaceApp)
Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmaya ünlü isimler de katılıyor. İşte yeni trend FaceApp uygulamasıyla ünlülerin ortaya çıkan görüntüleri...
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1CEM YILMAZ
"Sevgili kardeşim Ozan'ın 50. sanat yılı ödülünü verirken"
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2OZAN GÜVEN-CEM YILMAZ
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3ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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4ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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5CAN BONOMO
"Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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6CAN BONOMO
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7
BURAK ÖZÇİVİT
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8BURAK ÖZÇİVİT
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9TARKAN
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10TARKAN
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11CEM YILMAZ
"28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"
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12CEM YILMAZ
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13EDİS
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14
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15SERENAY SARIKAYA
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16TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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17TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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18ÇAĞATAY ULUSOY
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19ÇAĞATAY ULUSOY
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20DEMET ÖZDEMİR
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21DEMET ÖZDEMİR
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22KEREM BÜRSİN
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23KEREM BÜRSİN
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24CANSU DERE
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25CANSU DERE
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26DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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27DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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28CAN YAMAN
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29CAN YAMAN