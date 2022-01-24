Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti

Haberler 24.01.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 10:41
Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı.
Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.
İşte ünlü isimlerden Fatma Girik paylaşımları...
FİLİZ AKIN
"Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim."
FAZIL SAY
"Fatma Girik. Sevgiyle saygıyla. Işıklarda uyusun. Türk halkının başı sağolsun."
ALİ SUNAL
"Ah Fatma Girik... Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…"
DENİZ SEKİ
"Dört yapraklı yoncadan biri soldu. En büyük oyuncularımızdan, mavi gözlü çınarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun."
EDİZ HUN
"Çok çok üzgünüm."
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
"Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun."
GONCA VUSLATERİ
"Kadın Hamlet'im.. canımızın içi.. Başımız sağ olsun..."
BETÜL DEMİR
"Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık. Öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik... "
MEHMET ASLAN
"Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam’ın en güzel aktrislerinden Fatma Girik hayatını kaybetti. Çok üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun. Eserleri ölümsüz."