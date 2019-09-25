Ünlüler fotoğrafçı Peter Lindbergh'in cenazesinde buluştu
ntv.com.tr
Ünlülerin fotoğrafçısı Peter Lindbergh'in cenazesi Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Salma Hayek'i, Carla Bruni'den Julianne Moore'u bir araya getirdi.
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Ünlülerin fotoğrafçısı Peter Lindbergh’in ölümü, onun objektifinden geçen pek çok ünlüyü bir araya getirdi.
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3 Eylül’de 74 yaşındayken hayatını kaybeden Lindbergh’in cenazesine ünlüler katıldı.
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Fransa’daki Saint-Sulpice Kilisesi’nde düzenlenen törende Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Julianne Moore’a, Salma Hayek’ten Naomi Campbell’a ünlü isimler siyah giysileriyle hazır bulundu.
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Lindbergh; Dior, Louis Vuitton gibi yüksek moda markalarıyla çalışmasının yanı sıra Vogue gibi dergilerin kapak çekimlerini yaptı, Beyonce’nin I Am… Sasha Fierce albüm kapağını hazırladı.
İşte Lindbergh’in cenaze törenine katılan ünlüler...
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5Gigi Hadid
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6Gigi ve Bella Hadid
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7Kate Moss
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8Francois-Henri Pinault ve Salma Hayek
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9Anna Wintour ve Bradley Cooper
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10Julianne Moore
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11Naomi Campbell
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12Lara Stone
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13Milla Jovovitch, Jean-Baptiste Mondino
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14Isabelle Huppert
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15Eva Herzigova
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16Kaia Gerber
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17Cindy Crawford
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18Milla Jovovitch
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19Farida Khelfa, Carla Bruni Sarkozy, Emmanuelle Alt
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20Alexandre de Betak, Bianca Li, Sofia Sanchez de Betak, Jean-Baptiste Mondino