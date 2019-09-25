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Ünlüler fotoğrafçı Peter Lindbergh'in cenazesinde buluştu

ntv.com.tr

Ünlülerin fotoğrafçısı Peter Lindbergh'in cenazesi Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Salma Hayek'i, Carla Bruni'den Julianne Moore'u bir araya getirdi.

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    Ünlülerin fotoğrafçısı Peter Lindbergh’in ölümü, onun objektifinden geçen pek çok ünlüyü bir araya getirdi.

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    3 Eylül’de 74 yaşındayken hayatını kaybeden Lindbergh’in cenazesine ünlüler katıldı.

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    Fransa’daki Saint-Sulpice Kilisesi’nde düzenlenen törende Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Julianne Moore’a, Salma Hayek’ten Naomi Campbell’a ünlü isimler siyah giysileriyle hazır bulundu.

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    Lindbergh; Dior, Louis Vuitton gibi yüksek moda markalarıyla çalışmasının yanı sıra Vogue gibi dergilerin kapak çekimlerini yaptı, Beyonce’nin I Am… Sasha Fierce albüm kapağını hazırladı.

    İşte Lindbergh’in cenaze törenine katılan ünlüler...

  • 5

    Gigi Hadid
  • 6

    Gigi ve Bella Hadid
  • 7

    Kate Moss
  • 8

    Francois-Henri Pinault ve Salma Hayek
  • 9

    Anna Wintour ve Bradley Cooper
  • 10

    Julianne Moore
  • 11

    Naomi Campbell
  • 12

    Lara Stone
  • 13

    Milla Jovovitch, Jean-Baptiste Mondino
  • 14

    Isabelle Huppert
  • 15

    Eva Herzigova
  • 16

    Kaia Gerber
  • 17

    Cindy Crawford
  • 18

    Milla Jovovitch
  • 19

    Farida Khelfa, Carla Bruni Sarkozy, Emmanuelle Alt
  • 20

    Alexandre de Betak, Bianca Li, Sofia Sanchez de Betak, Jean-Baptiste Mondino
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