Ünlüler Google Kampı’nda buluştu
ntv.com.tr
İtalya’nın Sicilya Adası’nda düzenlenen Google Kampı’na Tom Cruise’dan Leonardo DiCaprio’ya, Tom Cruise’dan Mark Zuckerberg’e, Prens Harry’den Barack Obama’ya pek çok ünlü katıldı. İklim değişikliği konusunda konferans düzenlenen kampta, katılımcıları 114 özel jet kullanması, helikopter ve lüks yat tercihleri eleştiri konusu oldu.
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Google, geleneksel kampını bu yıl İtalya’nın Sicilya Adası’nda gerçekleştiriyor.
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Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından organize edilen 7. Google Kampı’na güçlü iş insanları, teknoloji devlerinin yanı sıra ünlü isimler de davet edildi.
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4 Ağustos’a kadar sürecek olan kampa Prens Harry, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Katy Perry, Priyanka Chopra, Orlando Bloom, Harry Styles, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Naomi Campbell gibi ünlüler katıldı.
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Kampta üç gün boyunca teknoloji, moda ve müziği harmanlayan konferanslar düzenlenecek. İklim değişikliği ve eğitimden insan haklarına, geleceğin şehirlerini tasarlamaya kadar pek çok konuda tartışmalar yapılacak.
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Google yetkilileri, kamp için Sicilya Adası’ndaki Agrigento şehrindeki Tapınaklar Vadisi harabeleri yakınında 300 kişilik bir akşam yemeği düzenledi. Geçen yıl Sting’in konser verdiği Hera Tapınağı’nda bu yıl Coldyplay solisti Chris Martin performans sergiledi.
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Kamp kapsamında Prens Harry, iklim değişikliğiyle ilgili bir konuşma yaptı.
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7Google’ın Sicilya'daki UNESCO Dünya Mirası kalıntıları yakınındaki konumu nedeniyle seçtiği tesis, Palermo'dan arabayla bir saat uzaklıkta olmasına rağmen pek çok konuğun helikopterle tesisteki piste indiği ya da özel yatlara ulaştığı görüldü. Ayrıca kamp alanına ulaşmak için 114 özel jet kullanıldı.
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8Dolayısıyla iklim değişikliği gibi bir konuya yer veren Google Kampı’nda katılımcıların doğaya zarar veren lüks tercihleri eleştiri konusu oldu.