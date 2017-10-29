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Ünlüler hangi takımları tutuyor?

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Kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği birçok maçta ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...

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    Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
    Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
    Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
    Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
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    AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
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    MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
  • 4

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    RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
  • 5

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    BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
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    MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
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    NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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    BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
  • 9

    İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
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    ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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    KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
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    GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
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    MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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    ATA DEMİRER - GALATASARAY
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    HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
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    DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
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    CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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    ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
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    NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
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    BENGÜ - GALATASARAY
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    HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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    AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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    GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
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    CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
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    KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
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    VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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    ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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    İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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    PELİN AKİL - FENERBAHÇE
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    HALİL SEZAİ - GALATASARAY
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    GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
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    HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
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    EMRE KINAY - FENERBAHÇE
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    YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
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    MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
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    AJDA PEKKAN - GALATASARAY
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    KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
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    BENSU SORALFENERBAHÇE
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    ALİŞAN - FENERBAHÇE
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    BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
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    EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE

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    HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
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    TARKAN- FENERBAHÇE

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    BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
  • 45

    MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE


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    TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
  • 47

    HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE

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    ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
  • 49

    KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
  • 50

    SILA- GALATASARAY
  • 51

    IVANA SERT- GALATASARAY
  • 52

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    ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
  • 53

    KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
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    KENAN DOĞULU- GALATASARAY
  • 55

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    RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
  • 56

    HADİSE - GALATASARAY
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    YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE

  • 58

    KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
  • 59

    ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
  • 60

    BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
  • 61

    TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
  • 62

    NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
  • 63

    SİBEL CAN - FENERBAHÇE
  • 64

    PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
  • 65

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    NİHAT DOĞAN - GALATASARAY
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