Ünlüler hangi takımları tutuyor?
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Kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği birçok maçta ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
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1Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
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2AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
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3MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
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4RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
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5BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
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6MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
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7NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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8BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
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9İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
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10ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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11KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
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12GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
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13MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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14ATA DEMİRER - GALATASARAY
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15HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
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16DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
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17CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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18ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
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19NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
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20BENGÜ - GALATASARAY
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21HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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22AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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23GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
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24CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
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25KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
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26VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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27ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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28İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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29PELİN AKİL - FENERBAHÇE
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30HALİL SEZAİ - GALATASARAY
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31GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
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32HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
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33EMRE KINAY - FENERBAHÇE
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34YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
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35MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
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36AJDA PEKKAN - GALATASARAY
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37KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
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38BENSU SORAL - FENERBAHÇE
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39ALİŞAN - FENERBAHÇE
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40BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
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41EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE
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42HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
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43
TARKAN- FENERBAHÇE
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44BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
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45MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE
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46TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
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47HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE
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48ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
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49KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
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50SILA- GALATASARAY
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51IVANA SERT- GALATASARAY
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52ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
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53KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
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54KENAN DOĞULU- GALATASARAY
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55RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
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56HADİSE - GALATASARAY
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57
YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE
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58KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
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59ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
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60BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
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61TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
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62NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
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63SİBEL CAN - FENERBAHÇE
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64PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
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65NİHAT DOĞAN - GALATASARAY