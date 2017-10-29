Ünlüler hangi takımları tutuyor? ( Fenerbahçe-Beşiktaş)
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 21.00'de Kadıköy'de karşılaşıyor. Peki kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği birçok maçta ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
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1CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
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2MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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3ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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4ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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5ALİŞAN - FENERBAHÇE
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6NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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7İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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8BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
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9EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE
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10HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
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11
TARKAN- FENERBAHÇE
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12ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
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13BENSU SORAL - FENERBAHÇE
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14BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
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15MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE
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16GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
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17TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
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18HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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19HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE
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20HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
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21BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
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22ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
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23DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
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24RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
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25BENGÜ - GALATASARAY
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26CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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27ATA DEMİRER - GALATASARAY
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28KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
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29AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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30VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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31KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
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32YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
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33SILA- GALATASARAY
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34HAKAN GÖKHAN ÖZOĞUZ FENERBAHÇE
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35AMİNI GÜLŞE - GALATASARAY
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36IVANA SERT- GALATASARAY
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37ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
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38KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
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39KENAN DOĞULU- GALATASARAY
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40RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
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41BENGÜ - GALATASARAY
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42HADİSE - GALATASARAY
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43
YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE
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44MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
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45KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
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46ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
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47BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
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48TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
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49NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
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50SİBEL CAN - FENERBAHÇE
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51PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
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52HALİL SEZAİ - GALATASARAY
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53HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
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54NİHAT DOĞAN - GALATASARAY