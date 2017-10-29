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Ünlüler hangi takımları tutuyor? ( Fenerbahçe-Beşiktaş)

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 21.00'de Kadıköy'de karşılaşıyor. Peki kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği birçok maçta ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...

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    CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
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    MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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    ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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    ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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    ALİŞAN - FENERBAHÇE
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    NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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    İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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    BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
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    EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE

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    HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
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    TARKAN- FENERBAHÇE

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    ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
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    BENSU SORALFENERBAHÇE
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    BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
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    MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE


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    GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
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    TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
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    HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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    HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE

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    HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
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    BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
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    ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
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    DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
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    RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
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    BENGÜ - GALATASARAY
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    CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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    ATA DEMİRER - GALATASARAY
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    KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
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    AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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    VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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    KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
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    YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
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    SILA- GALATASARAY
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    HAKAN GÖKHAN ÖZOĞUZ FENERBAHÇE

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    AMİNI GÜLŞE - GALATASARAY
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    IVANA SERT- GALATASARAY
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    ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
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    KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
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    KENAN DOĞULU- GALATASARAY
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    RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
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    BENGÜ - GALATASARAY
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    HADİSE - GALATASARAY
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    YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE

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    MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
  • 45

    KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
  • 46

    ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
  • 47

    BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
  • 48

    TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
  • 49

    NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
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    SİBEL CAN - FENERBAHÇE
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    PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
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    HALİL SEZAİ - GALATASARAY
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    HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
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    NİHAT DOĞAN - GALATASARAY
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